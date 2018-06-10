Депутат ГД: Асад заявил о невозможности очистить Дамаск от боевиков без РФ
Сирийский лидер Башар Асад встретился с российскими парламентариями. Депутат ГД Дмитрий Саблин, возглавивший находящуюся в САР делегацию РФ, поздравил Асада с очисткой окрестностей Дамаска от террористов.
По его словам, президент Сирии ответил, что без помощи России «это было бы невозможно». Асад в беседе с российской делегацией отметил, что боевики террористических группировок ведут с Сирией «ту же войну, которая ведется и против РФ».
«У нас один бой, одно сражение», — подчеркнул Башар Асад.
Сирийский лидер заявил, что западные страны «ограниченно смотрит на мир». По словам Асада, для них западные обычаи правильные, а все остальные неправильные. Дамаск пытается понять другие страны, но Запад заносчив.
«Такой подход делает диалог невозможным», — заключил глава САР.
Дмитрий Саблин провел встречу с заместителем генсека правящий партии Сирии «Баас» https://t.co/izYxx8oSGo pic.twitter.com/PDI40kADJ1— Дмитрий Саблин (@dmitriy_sablin) June 10, 2018