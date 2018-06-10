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 Депутат ГД: Асад заявил о невозможности очистить Дамаск от боевиков без РФ

Депутат ГД: Асад заявил о невозможности очистить Дамаск от боевиков без РФ
14:37   10 Июня 2018
Весь мир
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Депутат ГД: Асад заявил о невозможности очистить Дамаск от боевиков без РФ

Депутат ГД: Асад заявил о невозможности очистить Дамаск от боевиков без РФ

Сирийский лидер Башар Асад встретился с российскими парламентариями. Депутат ГД Дмитрий Саблин, возглавивший находящуюся в САР делегацию РФ, поздравил Асада с очисткой окрестностей Дамаска от террористов.

По его словам, президент Сирии ответил, что без помощи России «это было бы невозможно». Асад в беседе с российской делегацией отметил, что боевики террористических группировок ведут с Сирией «ту же войну, которая ведется и против РФ». 

«У нас один бой, одно сражение», — подчеркнул Башар Асад.

Депутат ГД: Асад заявил о невозможности очистить Дамаск от боевиков без РФ

Сирийский лидер заявил, что западные страны «ограниченно смотрит на мир». По словам Асада, для них западные обычаи правильные, а все остальные неправильные. Дамаск пытается понять другие страны, но Запад заносчив.

«Такой подход делает диалог невозможным», — заключил глава САР.

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Автор: Анатолий Кубарев
#госдума #сирия #асад #дамаск
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