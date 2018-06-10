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13:59   10 Июня 2018
Россия
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Сборная Египта прибыла в Грозный для участия в ЧМ-2018

Сборная Египта прибыла в Грозный для участия в ЧМ-2018

В Грозный прибыли спортсмены и тренерский штаб сборной Египта. Первая открытая тренировка футболистов пройдет на «Ахмат-Арене», которая вмещает свыше 30 тысяч болельщиков. 

Грозный станет постоянной базой размещения египтян во время соревнований. Открытую тренировку состоится в воскресенье, 10 июня.

 

 

Египетская сборная будет бороться с российскими спортсменами на групповом этапе мирового первенства по футболу. Матч между сборной РФ и Египта намечен на 19 июня на новом стадионе в Санкт-Петербурге. Помимо этого египтянам предстоит встреча с  уругвайцами в Екатеринбурге 15 июня и с командой Саудовской Аравии в Волгограде 25 июня.

Накануне в Россию для участия в мировом спортивном состязании прибыли команды Ирана, Панамы, Испании, Португалии, Саудовской Аравии, Исландии, Аргентины, Туниса и Марокко. Чемпионате мира по футболу пройдет в период с 14 июня по 15 июля.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #чм-2018 #грозный #общество #весь мир #чм #чм2018 #ахмат-арена #сборная египта
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