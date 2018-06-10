Монополизация: малые АЗС испугались роста цены на бензин до 100 рублей за литр

Бизнес-сообщество «Независимый топливный союз» (НТС), в который входят хозяева небольших и средних автозаправок, опасаются роста цены на бензин более чем в два с половиной раза. Об этом заявил журналистам глава организации Павел Баженов.

Он призвал правительство РФ срочно принять меры по стабилизации ситуации и провести переговоры с широким кругом участников топливного рынка для того, чтобы выработать комплекс системных реформ. По словам Баженова, владельцы независимых АЗС несут потери от того, что вертикально-интегрированные холдинги «задирают» тарифы при оптовых продажах бензина со своих нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

В петиции НТС говорится, что в условиях, когда Кабмин пытается принять меры по сдерживанию роста цен на топливо, независимые игрок вынуждены работать себе в убыток.

По данным на май средняя цена на бензин в России достигла 42 рубля за литр. В ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным поднималась и проблема недавнего скачка цен на автомобильное топливо. Вскоре после эфира программы цена бензина в Красноярском крае снизилась до 40,19 рубля.