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Франция поддержала итоговое коммюнике саммита G7

Франция поддержала итоговое коммюнике саммита G7

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13:49   10 Июня 2018
Весь мир
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Франция поддержала итоговое коммюнике саммита G7

Франция поддержала итоговое коммюнике саммита G7

Американский лидер Дональд Трамп распорядился не подписывать итоговое коммюнике саммита «большой семерки». По его словам, премьер-министр Канады Джастин Трюдо сделал «ложные заявления» на пресс-конференции по итогам G7.

Франция поддержала итоговое коммюнике саммита G7

Франция и Европа поддержали итоговое коммюнике, которое одобрили лидеры стран G7 на саммите в Ла-Мальбе, несмотря на заявление президента США.  Представитель Елисейского дворца отметил, что международное сообщество не зависит от гнева и слов. Париж привержен взятым обязательствам.

«И кем бы ни был тот, кто покинет обязательства, повернувшись спиной, он лишь покажет свое непостоянство»,  — подчеркнули в администрации президента Франции.

Франция поддержала итоговое коммюнике саммита G7

 

Дональд Трамп объяснил, что канадский политик Трюдо общался с ним «кротко и мягко». Однако после вылета президента США в Сингапур премьер-министр Канады заявил, что американские пошлины — оскорбительны, и Трюдо не позволит «помыкать собой». Дональд Трамп посчитал высказывание Джастина Трюдо непорядочным.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #европа #франция #трамп #трюдо #g7
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