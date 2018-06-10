Франция поддержала итоговое коммюнике саммита G7

Американский лидер Дональд Трамп распорядился не подписывать итоговое коммюнике саммита «большой семерки». По его словам, премьер-министр Канады Джастин Трюдо сделал «ложные заявления» на пресс-конференции по итогам G7.

Франция и Европа поддержали итоговое коммюнике, которое одобрили лидеры стран G7 на саммите в Ла-Мальбе, несмотря на заявление президента США. Представитель Елисейского дворца отметил, что международное сообщество не зависит от гнева и слов. Париж привержен взятым обязательствам.

«И кем бы ни был тот, кто покинет обязательства, повернувшись спиной, он лишь покажет свое непостоянство», — подчеркнули в администрации президента Франции.

Based on Justin’s false statements at his news conference, and the fact that Canada is charging massive Tariffs to our U.S. farmers, workers and companies, I have instructed our U.S. Reps not to endorse the Communique as we look at Tariffs on automobiles flooding the U.S. Market! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2018

Дональд Трамп объяснил, что канадский политик Трюдо общался с ним «кротко и мягко». Однако после вылета президента США в Сингапур премьер-министр Канады заявил, что американские пошлины — оскорбительны, и Трюдо не позволит «помыкать собой». Дональд Трамп посчитал высказывание Джастина Трюдо непорядочным.