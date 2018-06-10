СМИ: Корпорация Apple подтвердила падение спроса на iPhone

Apple предупреждает поставщиков комплектующих деталей техники о снижении спроса на смартфоны iPhone.

По версии телекомпании CNN, корпорация обратилась к поставщикам с просьбой снизить объем поставок деталей для аппарата на 20 процентов. Это используется американскими журналистами в качестве доказательства снижения спроса на устройства Applе.

Статистика, которую приводит издание, говорит о том, что в прошлом году корпорация заказала значительно меньше деталей для создания гаджетов: если в 2017 году было выпущено 100 миллионов смартфоном, то в 2018 - всего 80 миллионов.

Ведущие CNN напомнили, что ранее инвесторы компании уже выражали беспокойства в связи с падением продаж iPhone на мировом рынке. Аналитики прогнозировали, что к первому кварталу этого года Apple продаст 53 миллиона смартфонов, однако реализовано всего 52,2 миллиона устройств. Также в пятницу, 8 июня, стало известно, что акции компании упали на 2 процента.