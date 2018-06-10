Мы в соц.сетях:
Монополизация: малые АЗС испугались роста цены на бензин до 100 рублей за литр

Монополизация: малые АЗС испугались роста цены на бензин до 100 рублей за литр

 Самолеты разгонят тучи над столицей в День России

Самолеты разгонят тучи над столицей в День России
СМИ: Прибалтийские страны бояться отключения российского электричества

СМИ: Прибалтийские страны бояться отключения российского электричества

 СМИ: Известного музыкального продюсера ранили ножом в Киеве

СМИ: Известного музыкального продюсера ранили ножом в Киеве
Франция поддержала итоговое коммюнике саммита G7

Франция поддержала итоговое коммюнике саммита G7

 СМИ: Корпорация Apple подтвердила падение спроса на iPhone

СМИ: Корпорация Apple подтвердила падение спроса на iPhone
Монополизация: малые АЗС испугались роста цены на бензин до 100 рублей за литр

Монополизация: малые АЗС испугались роста цены на бензин до 100 рублей за литр

 Самолеты разгонят тучи над столицей в День России

Самолеты разгонят тучи над столицей в День России
СМИ: Прибалтийские страны бояться отключения российского электричества

СМИ: Прибалтийские страны бояться отключения российского электричества

 СМИ: Известного музыкального продюсера ранили ножом в Киеве

СМИ: Известного музыкального продюсера ранили ножом в Киеве
Франция поддержала итоговое коммюнике саммита G7

Франция поддержала итоговое коммюнике саммита G7

 СМИ: Корпорация Apple подтвердила падение спроса на iPhone

СМИ: Корпорация Apple подтвердила падение спроса на iPhone
13:05   10 Июня 2018
Россия
52

Ответственность чиновников за их решения должна быть усилена — Путин

Ответственность чиновников за их решения должна быть усилена — Путин

Персональная ответственность представителей государственных органов за решение сформулированных задач должна стать очевидной для граждан России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с телеведущей программы «Итоги недели» Ирадой Зейналовой на канале НТВ.

«Персональная ответственность за принятые решения и достижение целевых показателей должна быть усилена, а персонификация — стать очевидной», — сказал президент.

Глава государства пояснил, что с этим и связано участие в ежегодном общении президента с гражданами на «Прямой линии» 7 июня представителей Кабмина и глав регионов. По словам Путина, «выведение на экран людей, которые отвечают за решение тех или иных вопросов «поможет коллегам дополнительно почувствовать ответственность, которая лежит на их плечах».

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #путин #политика #прямая линия
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Правообладатели не нашли в «Яндексе» функции закрыть сайт Россия
Правообладатели не нашли в «Яндексе» функции закрыть сайт
Юристы сомневаются, что контент можно признать пиратским без суда.
21:31   9 Июня 2018
251
Глава общества «Знание» посоветовала педагогам рекламировать канцтовары, чтобы не уволили Россия

Глава общества «Знание» посоветовала педагогам рекламировать канцтовары, чтобы не уволили

17:31   9 Июня 2018
165
«Яндекс» отказался от роли виртуального суда Россия

«Яндекс» отказался от роли виртуального суда

17:19   9 Июня 2018
135
Роль личности. Социолог объяснила рекордное число россиян, считающих себя патриотами Россия

Роль личности. Социолог объяснила рекордное число россиян, считающих себя патриотами

13:41   9 Июня 2018
141
Самое читаемое
СМИ: Прибалтийские страны бояться отключения российского электричества

СМИ: Прибалтийские страны бояться отключения российского электричества

 «Большая семерка» призвала РФ к прекращению «дестабилизирующего поведения»

«Большая семерка» призвала РФ к прекращению «дестабилизирующего поведения»

 Клинцевич поддержал идею о смене правил призыва в РФ

Клинцевич поддержал идею о смене правил призыва в РФ

 ФАС возбудила дело против «большой четверки» мобильных операторов

ФАС возбудила дело против «большой четверки» мобильных операторов