Ответственность чиновников за их решения должна быть усилена — Путин

Персональная ответственность представителей государственных органов за решение сформулированных задач должна стать очевидной для граждан России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с телеведущей программы «Итоги недели» Ирадой Зейналовой на канале НТВ.

«Персональная ответственность за принятые решения и достижение целевых показателей должна быть усилена, а персонификация — стать очевидной», — сказал президент.

Глава государства пояснил, что с этим и связано участие в ежегодном общении президента с гражданами на «Прямой линии» 7 июня представителей Кабмина и глав регионов. По словам Путина, «выведение на экран людей, которые отвечают за решение тех или иных вопросов «поможет коллегам дополнительно почувствовать ответственность, которая лежит на их плечах».