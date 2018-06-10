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 Самолеты разгонят тучи над столицей в День России

Самолеты разгонят тучи над столицей в День России
СМИ: Прибалтийские страны бояться отключения российского электричества

СМИ: Прибалтийские страны бояться отключения российского электричества

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13:12   10 Июня 2018
Россия
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Самолеты разгонят тучи над столицей в День России

Самолеты разгонят тучи над столицей в День России

Облака засеят сухим льдом или нанокристаллами йодистого серебра, отметил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Самолеты разгонят тучи над столицей в День России

По его словам, в случае неблагоприятного прогноза погоды десять самолетов минимизируют выпадение осадков в День России. Столичные власти задействуют самолеты Як-42, Ан-12 и Ан-26, чтобы разогнать тучи, передает интернет-портал «Вечерняя Москва».

Самолеты разгонят тучи над столицей в День России

Петр Бирюков добавил, что сухой лед распылят против низких облаков, чтобы не пошел дождь, специалисты применят жидкий азот. Кучево-дождевые облака обработают йодистым серебром, тогда дождь прольется по пути к Москве и ливневое облако рассеется.

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #россия #общество #як-42 #ан-26 #день россии #ан-12
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