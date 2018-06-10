Самолеты разгонят тучи над столицей в День России
Облака засеят сухим льдом или нанокристаллами йодистого серебра, отметил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, в случае неблагоприятного прогноза погоды десять самолетов минимизируют выпадение осадков в День России. Столичные власти задействуют самолеты Як-42, Ан-12 и Ан-26, чтобы разогнать тучи, передает интернет-портал «Вечерняя Москва».
Петр Бирюков добавил, что сухой лед распылят против низких облаков, чтобы не пошел дождь, специалисты применят жидкий азот. Кучево-дождевые облака обработают йодистым серебром, тогда дождь прольется по пути к Москве и ливневое облако рассеется.
Хорошо ли знаете вы страну родную? Проверить себя можно будет в День России в парках столицы: https://t.co/BCOhvtRLm2#праздники #парки #деньроссии pic.twitter.com/jdgtcZ4qjQ— Москва (@moscow) June 9, 2018