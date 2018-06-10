Видео с места аварии автобуса с грузовым поездом под Орлом появилось в сети
В интернете появилось видео инцидента в Орловской области. На кадре запечатлено столкновение автобуса с грузовым поездом.
Ролик обнародовало Федеральное агентство новостей.
На кадрах видны последствия аварии, врезавшийся в состав поезда автобус перевернулся и валяется на обочине железной дороги. В машине находились артисты самодеятельности, четверо из них погибли и 12 пострадали.
По предварительным данным причиной аварии стала ошибка водителя автобуса, который попытался обогнать поезд и выехал на железнодорожные пути, нарушив правила движения.
Пострадавшие госпитализированы.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по двум статьям, ведется расследование.