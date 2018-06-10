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13:00   10 Июня 2018
Россия
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Видео с места аварии автобуса с грузовым поездом под Орлом появилось в сети 

Видео с места аварии автобуса с грузовым поездом под Орлом появилось в сети 

В интернете появилось видео инцидента в Орловской области. На кадре запечатлено столкновение автобуса с грузовым поездом.

Ролик обнародовало Федеральное агентство новостей.

На кадрах видны последствия аварии, врезавшийся в состав поезда автобус перевернулся и валяется на обочине железной дороги. В машине находились артисты самодеятельности, четверо из них погибли и 12 пострадали. 

По предварительным данным причиной аварии стала ошибка водителя автобуса, который попытался обогнать поезд и выехал на железнодорожные пути, нарушив правила движения.

Пострадавшие госпитализированы.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по двум статьям, ведется расследование.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #чп #поезд #орловская область
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