Видео с места аварии автобуса с грузовым поездом под Орлом появилось в сети 

В интернете появилось видео инцидента в Орловской области. На кадре запечатлено столкновение автобуса с грузовым поездом.

Ролик обнародовало Федеральное агентство новостей.

На кадрах видны последствия аварии, врезавшийся в состав поезда автобус перевернулся и валяется на обочине железной дороги. В машине находились артисты самодеятельности, четверо из них погибли и 12 пострадали.

По предварительным данным причиной аварии стала ошибка водителя автобуса, который попытался обогнать поезд и выехал на железнодорожные пути, нарушив правила движения.

Пострадавшие госпитализированы.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по двум статьям, ведется расследование.