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Сборная Египта прибыла в Грозный для участия в ЧМ-2018

Сборная Египта прибыла в Грозный для участия в ЧМ-2018

 Монополизация: малые АЗС испугались роста цены на бензин до 100 рублей за литр

Монополизация: малые АЗС испугались роста цены на бензин до 100 рублей за литр
СМИ: Прибалтийские страны бояться отключения российского электричества

СМИ: Прибалтийские страны бояться отключения российского электричества

 СМИ: Известного музыкального продюсера ранили ножом в Киеве

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12:40   10 Июня 2018
Россия
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Воронеж остудил чартер сборной Марокко по футболу водяной аркой

Воронеж остудил чартер сборной Марокко по футболу водяной аркой

Марокканские футболисты прибыли в Воронеж для участия в Чемпионате мира по футболу. Их самолет прошел под водяной аркой. Об этом сообщается на странице воздушной гавани в Facebook.

В аэропорту команда недолго пообщалась с представителями СМИ, затем быстро прошла паспортный контроль и погрузилась в автобус, который доставит их в гостиницу.

Воронеж остудил чартер сборной Марокко по футболу водяной аркой

Чемпионат мира по футболу стартует 14 июня и продлится до 15 июля. Игры турнира пройдут на 12 аренах в 11 городах РФ. Это первый Мундиаль в истории, который состоится одновременно в двух частях света — в Европе и Азии. Он же — первый мировой футбольный турнир в Восточной Европе, если не считать прошедший в прошлом году Кубок Конфедераций, являвшийся подготовительным этапом к основному событию.

 

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #чм-2018 #общество #воронеж #чм 2018 #чм2018 #морроко
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