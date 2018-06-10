Воронеж остудил чартер сборной Марокко по футболу водяной аркой

Марокканские футболисты прибыли в Воронеж для участия в Чемпионате мира по футболу. Их самолет прошел под водяной аркой. Об этом сообщается на странице воздушной гавани в Facebook.

В аэропорту команда недолго пообщалась с представителями СМИ, затем быстро прошла паспортный контроль и погрузилась в автобус, который доставит их в гостиницу.

Чемпионат мира по футболу стартует 14 июня и продлится до 15 июля. Игры турнира пройдут на 12 аренах в 11 городах РФ. Это первый Мундиаль в истории, который состоится одновременно в двух частях света — в Европе и Азии. Он же — первый мировой футбольный турнир в Восточной Европе, если не считать прошедший в прошлом году Кубок Конфедераций, являвшийся подготовительным этапом к основному событию.