РФ никогда не координировала действия против Сирии — Асад

Ни на политической, ни на военной арене, заявил сирийский лидер Башар Асад и возложил ответственность за продолжение войны в САР на западные страны.

По его словам, Москва и Тегеран не вмешиваются в конфликт и не диктуют условия. Асад отметил, что войну в Сирии можно урегулировать менее чем за год, однако страны Запада поддерживают боевиков террористических группировок, чем сдерживают процесс.

«Что его осложнило, так это внешнее вмешательство», — добавил президент Сирии.

Чем больше Дамаск продвигается в политическом и военном плане, тем больше западные страны, особенно Вашингтон, Лондон и Париж, пытаются затянуть кризис в САР, считает Асад. Президент Сирии объяснил, что Дамаск борется с террористами, которых поддерживают британские, французские и американские власти.