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СМИ: Прибалтийские страны бояться отключения российского электричества

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12:43   10 Июня 2018
Весь мир
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РФ никогда не координировала действия против Сирии — Асад

РФ никогда не координировала действия против Сирии — Асад

Ни на политической, ни на военной арене, заявил сирийский лидер Башар Асад и возложил ответственность за продолжение войны в САР на западные страны.

По его словам, Москва и Тегеран не вмешиваются в конфликт и не диктуют условия. Асад отметил, что войну в Сирии можно урегулировать менее чем за год, однако страны Запада поддерживают боевиков террористических группировок, чем сдерживают процесс. 

 «Что его осложнило, так это внешнее вмешательство», — добавил президент Сирии.

РФ никогда не координировала действия против Сирии — Асад

Чем больше Дамаск продвигается в политическом и военном плане, тем больше западные страны, особенно Вашингтон, Лондон и Париж, пытаются затянуть кризис в САР, считает Асад. Президент Сирии объяснил, что Дамаск борется с террористами, которых поддерживают британские, французские и американские власти.

«Запад поддерживал войну и террористов с самого начала»,  — заключил Асад.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сирия #асад #общество #весь мир #с-300
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