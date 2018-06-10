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СМИ: Прибалтийские страны бояться отключения российского электричества

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Япония направила ноту протеста по поводу прокладки опто-волокна с Сахалина на Курилы

Япония направила ноту протеста по поводу прокладки опто-волокна с Сахалина на Курилы

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12:18   10 Июня 2018
Весь мир
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Япония направила ноту протеста по поводу прокладки опто-волокна с Сахалина на Курилы

Япония направила ноту протеста по поводу прокладки опто-волокна с Сахалина на Курилы

МИД Японии заявил России протест после старта проекта прокладки оптоволоконной линии на Курильские острова. Об этом сообщила газета Sankei.

В заявлении дипведомства отмечается, что данный крупномасштабный инфраструктурный проект расходится с позицией Токио по проблеме спорных территорий.

В начале недели Россия довела до сведения японского управления безопасности на море о том, что с 10 июня начнутся работы по прокладке из Сахалина до южной части Курил линии волоконно-оптической связи. Японский МИД, в свою очередь, проинформировал о начавшихся работах своих моряков в том же регионе.

Япония направила ноту протеста по поводу прокладки опто-волокна с Сахалина на Курилы

В конце апреля президент России Владимир Путин после переговоров с главой правительства Японии Синдзо Абэ сообщил журналистам, что российская и японская стороны удовлетворены реализацией договоренностей о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Тогда же Абэ заявил о готовности приложить все усилия для решения территориального вопроса с Россией.

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Автор: Вячеслав Каширин
#путин #япония #политика #весь мир #курилы #ростелеком
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