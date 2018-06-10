Путин поздравил со 100-летним юбилеем коллектив Центра им. Грабаря
Глава РФ Владимир Путин направил в Центр поздравительную телеграмму, где поблагодарил всех сотрудников и ветеранов учреждения за неоценимый вклад в сохранение произведений мирового и российского искусства.
Президент отметил вклад каждого историка, искусствоведа, художника и мастера-реставратора, который вложил свою жизнь в развитие организации, которая действует на протяжении века. Каждый из них-это талант, добавил Путин. Благодаря истинным подвижникам за этой впечатляющей датой кроется множество достижений. А у истоков стоит тонкий знаток искусства академик Игорь Эммануилович Грабарь, роль которого нельзя преуменьшить в истории становления Центра.
В мастерской реставрации каменной скульптуры. At the department of the restoration of stone sculpture. #вхнрц #центрграбаря #реставрациякаменнойскульптуры #100 #векрадивечного #Микеланджело #умирающийраб #grabar #restoration #stonesculpture #artconservation #workinprogress #michelangelo #dyingslave #chemistry #art #restauración #restauration #wiederherstellung #grabarcentre
Глава государства подчеркнул, что сотрудники берегут традиции реставрационной организации и воспитывают молодых специалистов с учетом опыта предыдущих поколений.
Сегодня в Центр им. Грабаря была доставлена знаменитая картина Франца Рубо «Взятие аула Гуниб и пленение Шамиля 25 августа 1859 года». Произведение являлось частью экспозиции Грозненского музея до трагических событий 1990-х годов, когда музей был фактически разрушен. Местонахождение картины было неизвестно, пока она не была изъята уже в ужасающем состоянии при попытке вывоза ее за границу. Силами сотрудников ВХНРЦ была проведена техническая реставрация полотна, что спасло картину от дальнейшего разрушения. Отделу реставрации масляной живописи предстоит завершить начатое и провести масштабные реставрационные тонировки. Учитывая состояние сохранности красочного слоя и колоссальные размеры произведения (248х354), этот процесс займет несколько лет. #artconservation #grabarcenter #oilpainting #вхнрц #грабарь
Полный текст поздравительной телеграммы можно прочитать на официальном сайте Кремля.
В мастерской реставрации каменной скульптуры ведутся работы над скульптурой «Кентавр», гипсовый слепок которого находится в Учебном художественном музее им И.В. Цветаева. На фото - процесс удаления поверхностных загрязнений. Реставратор - Дмитрий Котов. At the stone sculpture conservation department. The process of surface cleaning of the sculpture «Centaur». #sculpture #artconservation #grabarcenter #вхнрц #грабарь
Научно-реставрационный центр - это уникальное учреждение России. Оно основано 10 июня 1918 года. Тогда было решено, что возложить на учреждение ответственность за реставрационные работы по всей стране. Изначально Центр получин иное название: Комиссия по сохранению и раскрытию памятников древней живописи, а в роли инициатора ее создания выступил лично Игорь Грабарь.
10 июня можно считать днем рождения Центра имени Грабаря. В этот день в 1918 году по инициативе Игоря Эммануиловича Грабаря была сформирована Комиссия по сохранению и раскрытию древней живописи, в рамках деятельности которой были организованы Центральные реставрационные мастерские (ЦРМ). Это было поворотным моментом в становлении советской реставрации. Позднее на базе мастерских был создан наш Центр, который с 1960 года носит имя академика И.Э.Грабаря. На фото И.Э.Грабарь (крайний слева во втором ряду) с первыми реставраторами ЦРМ и учеными-единомышленниками #ВХНРЦ #ЦентрГрабаря #реставраторы