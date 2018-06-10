Путин поздравил со 100-летним юбилеем коллектив Центра им. Грабаря 

Глава РФ Владимир Путин направил в Центр поздравительную телеграмму, где поблагодарил всех сотрудников и ветеранов учреждения за неоценимый вклад в сохранение произведений мирового и российского искусства.

Президент отметил вклад каждого историка, искусствоведа, художника и мастера-реставратора, который вложил свою жизнь в развитие организации, которая действует на протяжении века. Каждый из них-это талант, добавил Путин. Благодаря истинным подвижникам за этой впечатляющей датой кроется множество достижений. А у истоков стоит тонкий знаток искусства академик Игорь Эммануилович Грабарь, роль которого нельзя преуменьшить в истории становления Центра.

Глава государства подчеркнул, что сотрудники берегут традиции реставрационной организации и воспитывают молодых специалистов с учетом опыта предыдущих поколений.

Полный текст поздравительной телеграммы можно прочитать на официальном сайте Кремля.

Научно-реставрационный центр - это уникальное учреждение России. Оно основано 10 июня 1918 года. Тогда было решено, что возложить на учреждение ответственность за реставрационные работы по всей стране. Изначально Центр получин иное название: Комиссия по сохранению и раскрытию памятников древней живописи, а в роли инициатора ее создания выступил лично Игорь Грабарь.