Ким Чен Ын прибыл в Сингапур для переговоров с Трампом
Глава дипведомства Сингапура Вивиан Балакришнан в микроблоге Twitter опубликовал фотографию его рукопожатия с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
«Приветствовал председателя Ким Чен Ына, только что прибывшего в Сингапур», — написал Балакришнан.
Также снимки кортежа северокорейского лидера, выезжающего из аэропорта в Сингапуре, опубликовало издание Straits Times. Это же издание сообщило, что в аэропорту Сингапура благополучно приземлился борт Ил-76, доставивший, по предположению журналистов, личные автомобили Ким Чен Ына.
Около 4:00 мск Балакришнан сообщил, что заранее прибыл в аэропорт города-государства, чтобы убедиться, что «в последнюю минуту не возникнут какие-либо трудности».
Ранее президент РФ Владимир Путин, находящийся с визитом в Китае, заявил, что считает урегулирование ситуации на Корейском полуострове с помощью диалога верным решением. Российский лидер положительно смотрит на стремление Пхеньяна, Сеула и Вашингтона способствовать ядерному разоружению.