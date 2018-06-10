Ким Чен Ын прибыл в Сингапур для переговоров с Трампом

Глава дипведомства Сингапура Вивиан Балакришнан в микроблоге Twitter опубликовал фотографию его рукопожатия с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

«Приветствовал председателя Ким Чен Ына, только что прибывшего в Сингапур», — написал Балакришнан.

Также снимки кортежа северокорейского лидера, выезжающего из аэропорта в Сингапуре, опубликовало издание Straits Times. Это же издание сообщило, что в аэропорту Сингапура благополучно приземлился борт Ил-76, доставивший, по предположению журналистов, личные автомобили Ким Чен Ына.

Welcomed Chairman Kim Jong Un, who has just arrived in Singapore. pic.twitter.com/ZLK4ouIejx — Vivian Balakrishnan (@VivianBala) June 10, 2018

Около 4:00 мск Балакришнан сообщил, что заранее прибыл в аэропорт города-государства, чтобы убедиться, что «в последнюю минуту не возникнут какие-либо трудности».

Ранее президент РФ Владимир Путин, находящийся с визитом в Китае, заявил, что считает урегулирование ситуации на Корейском полуострове с помощью диалога верным решением. Российский лидер положительно смотрит на стремление Пхеньяна, Сеула и Вашингтона способствовать ядерному разоружению.