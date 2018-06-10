Мы в соц.сетях:
Россия приветствует проведение саммита между США и КНДР — Путин

Россия приветствует проведение саммита между США и КНДР — Путин

 Пулковская обсерватория прекратит наблюдения за звездами

Пулковская обсерватория прекратит наблюдения за звездами
СМИ: Прибалтийские страны бояться отключения российского электричества

СМИ: Прибалтийские страны бояться отключения российского электричества

 СМИ: Известного музыкального продюсера ранили ножом в Киеве

СМИ: Известного музыкального продюсера ранили ножом в Киеве
Япония направила ноту протеста по поводу прокладки опто-волокна с Сахалина на Курилы

Япония направила ноту протеста по поводу прокладки опто-волокна с Сахалина на Курилы

 Ким Чен Ын прибыл в Сингапур для переговоров с Трампом

Ким Чен Ын прибыл в Сингапур для переговоров с Трампом
Россия приветствует проведение саммита между США и КНДР — Путин

Россия приветствует проведение саммита между США и КНДР — Путин

 Пулковская обсерватория прекратит наблюдения за звездами

Пулковская обсерватория прекратит наблюдения за звездами
СМИ: Прибалтийские страны бояться отключения российского электричества

СМИ: Прибалтийские страны бояться отключения российского электричества

 СМИ: Известного музыкального продюсера ранили ножом в Киеве

СМИ: Известного музыкального продюсера ранили ножом в Киеве
Япония направила ноту протеста по поводу прокладки опто-волокна с Сахалина на Курилы

Япония направила ноту протеста по поводу прокладки опто-волокна с Сахалина на Курилы

 Ким Чен Ын прибыл в Сингапур для переговоров с Трампом

Ким Чен Ын прибыл в Сингапур для переговоров с Трампом
11:54   10 Июня 2018
Весь мир
43

Ким Чен Ын прибыл в Сингапур для переговоров с Трампом

Ким Чен Ын прибыл в Сингапур для переговоров с Трампом

Глава дипведомства Сингапура Вивиан Балакришнан в микроблоге Twitter опубликовал фотографию его рукопожатия с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

«Приветствовал председателя Ким Чен Ына, только что прибывшего в Сингапур», — написал Балакришнан.

Также снимки кортежа северокорейского лидера, выезжающего из аэропорта в Сингапуре, опубликовало издание Straits Times. Это же издание сообщило, что в аэропорту Сингапура благополучно приземлился борт Ил-76, доставивший, по предположению журналистов, личные автомобили Ким Чен Ына.

Около 4:00 мск Балакришнан  сообщил, что заранее прибыл в аэропорт города-государства, чтобы убедиться, что «в последнюю минуту не возникнут какие-либо трудности».

Ранее президент РФ Владимир Путин, находящийся с визитом в Китае, заявил, что считает урегулирование ситуации на Корейском полуострове с помощью диалога верным решением. Российский лидер положительно смотрит на стремление Пхеньяна, Сеула и Вашингтона способствовать ядерному разоружению.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#политика #ким чен ын #весь мир #сингапур #балакришнан
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Правообладатели не нашли в «Яндексе» функции закрыть сайт Россия
Правообладатели не нашли в «Яндексе» функции закрыть сайт
Юристы сомневаются, что контент можно признать пиратским без суда.
21:31   9 Июня 2018
242
Глава общества «Знание» посоветовала педагогам рекламировать канцтовары, чтобы не уволили Россия

Глава общества «Знание» посоветовала педагогам рекламировать канцтовары, чтобы не уволили

17:31   9 Июня 2018
163
«Яндекс» отказался от роли виртуального суда Россия

«Яндекс» отказался от роли виртуального суда

17:19   9 Июня 2018
132
Роль личности. Социолог объяснила рекордное число россиян, считающих себя патриотами Россия

Роль личности. Социолог объяснила рекордное число россиян, считающих себя патриотами

13:41   9 Июня 2018
140
Самое читаемое
Захарова предложила британскому послу прочитать книгу про войну РФ и Запада

Захарова предложила британскому послу прочитать книгу про войну РФ и Запада

 СМИ: Прибалтийские страны бояться отключения российского электричества

СМИ: Прибалтийские страны бояться отключения российского электричества

 «Большая семерка» призвала РФ к прекращению «дестабилизирующего поведения»

«Большая семерка» призвала РФ к прекращению «дестабилизирующего поведения»

 Депутат Госдумы посоветовал «учительнице в купальнике» идти в суд

Депутат Госдумы посоветовал «учительнице в купальнике» идти в суд