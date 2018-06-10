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Россия приветствует проведение саммита между США и КНДР — Путин

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 Пулковская обсерватория прекратит наблюдения за звездами

Пулковская обсерватория прекратит наблюдения за звездами
СМИ: Прибалтийские страны бояться отключения российского электричества

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 СМИ: Известного музыкального продюсера ранили ножом в Киеве

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11:48   10 Июня 2018
Весь мир
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«Как только, так сразу»: Путин прокомментировал вероятность встречи с Трампом

«Как только, так сразу»: Путин прокомментировал вероятность встречи с Трампом

Глава РФ Владимир Путин заявил, что встретится с Дональдом Трампом, как только Америка выразит готовность к диалогу.

Во время пресс-конференции в Китае Путину задали вопрос о том, когда и при каких обстоятельствах он встретится с президентом США, лидер ответил «как только, так сразу».

Встреча на высшем уровне произойдет сразу, когда американская сторона будет готова к переговорам и найдется время в рабочем графике российского президента.  

«Как только, так сразу»: Путин прокомментировал вероятность встречи с Трампом

Касательно места проведения саммита пока определенности нет, настолько детального обсуждения не было, объяснил Путин. Однако отметил, что многие государства будут рады поспособствовать проведению встречи лидеров РФ и США. По данным главы государства, выступить с такой инициативой могут некоторые страны Евпропы, включая Австрию.

«Как только, так сразу»: Путин прокомментировал вероятность встречи с Трампом

Главным российский лидер считает содержание встречи или даже серии переговоров, а не техническую составляющую подобных мероприятий.

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Автор: Екатерина Розина
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