«Как только, так сразу»: Путин прокомментировал вероятность встречи с Трампом

Глава РФ Владимир Путин заявил, что встретится с Дональдом Трампом, как только Америка выразит готовность к диалогу.

Во время пресс-конференции в Китае Путину задали вопрос о том, когда и при каких обстоятельствах он встретится с президентом США, лидер ответил «как только, так сразу».

Встреча на высшем уровне произойдет сразу, когда американская сторона будет готова к переговорам и найдется время в рабочем графике российского президента.

Касательно места проведения саммита пока определенности нет, настолько детального обсуждения не было, объяснил Путин. Однако отметил, что многие государства будут рады поспособствовать проведению встречи лидеров РФ и США. По данным главы государства, выступить с такой инициативой могут некоторые страны Евпропы, включая Австрию.

Главным российский лидер считает содержание встречи или даже серии переговоров, а не техническую составляющую подобных мероприятий.