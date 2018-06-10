Трамп признавался Путину в том, что его беспокоит угроза нового витка гонки вооружений

На пресс-конференции по итогам визита в Китай президент РФ Владимир Путин рассказал, что в последнем разговоре с президентом США Дональдом Трампом американский лидер выражал озабоченность угрозой нового витка гонки вооружений.

Путин отметил, что согласился с Трампом. По его словам, для того, чтобы предметно обсуждать назревающую проблему, надо чтобы министерства иностранных дел и эксперты двух государств плотно работали друг с другом.

«Ну и, конечно, необходимы личные встречи», — сказал российский лидер.

В настоящее время Владимир Путин находится в КНР. Он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и провел личные встречи с главами государств-членов организации.