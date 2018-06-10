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Россия приветствует проведение саммита между США и КНДР — Путин

Россия приветствует проведение саммита между США и КНДР — Путин

 Пулковская обсерватория прекратит наблюдения за звездами

Пулковская обсерватория прекратит наблюдения за звездами
СМИ: Прибалтийские страны бояться отключения российского электричества

СМИ: Прибалтийские страны бояться отключения российского электричества

 СМИ: Известного музыкального продюсера ранили ножом в Киеве

СМИ: Известного музыкального продюсера ранили ножом в Киеве
Япония направила ноту протеста по поводу прокладки опто-волокна с Сахалина на Курилы

Япония направила ноту протеста по поводу прокладки опто-волокна с Сахалина на Курилы

 Ким Чен Ын прибыл в Сингапур для переговоров с Трампом

Ким Чен Ын прибыл в Сингапур для переговоров с Трампом
11:25   10 Июня 2018
Весь мир
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Трамп признавался Путину в том, что его беспокоит угроза нового витка гонки вооружений

Трамп признавался Путину в том, что его беспокоит угроза нового витка гонки вооружений

На пресс-конференции по итогам визита в Китай президент РФ Владимир Путин рассказал, что в последнем разговоре с президентом США Дональдом Трампом американский лидер выражал озабоченность угрозой нового витка гонки вооружений.

Путин отметил, что согласился с Трампом. По его словам, для того, чтобы предметно обсуждать назревающую проблему, надо чтобы министерства иностранных дел и эксперты двух государств плотно работали друг с другом.

«Ну и, конечно, необходимы личные встречи», — сказал российский лидер.

Трамп признавался Путину в том, что его беспокоит угроза нового витка гонки вооружений

В настоящее время Владимир Путин находится в КНР. Он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и провел личные встречи с главами государств-членов организации.

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Автор: Вячеслав Каширин
#путин #политика #весь мир #шос
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