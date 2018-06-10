Путин обсудил судьбу Вышинского с Порошенко 

Глава РФ Владимир Путин рассказал о телефонном разговоре с Порошенко. По его словам, во время беседы был затронут вопрос о ситуации с арестом главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Президенты обсудили вероятность освобождения и выдачи людей, которые удерживаются с двух сторон.

Проблему Вышинского поднял Путин. Однако на пресс-конференции в Китае лидер отказался говорить о судьбе российского журналиста, поскольку считает это преждевременным на данном этапе диалога с Украиной. Он объяснил, что сейчас важно не нарушить и не помешать процессам, которые обсуждались с Порошенко.

Телефонный разговор с Президентом Украины Петром Порошенко https://t.co/BMNLJXDRfe — Президент России (@KremlinRussia) 9 июня 2018 г.

Напомним, инициатором переговоров стала украинская сторона. До этого пресс-служба Кремля сообщала, что во время разговора президент России заявил о необходимости освобождения арестованных российских журналистов.