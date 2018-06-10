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Россия приветствует проведение саммита между США и КНДР — Путин

Россия приветствует проведение саммита между США и КНДР — Путин

 Пулковская обсерватория прекратит наблюдения за звездами

Пулковская обсерватория прекратит наблюдения за звездами
СМИ: Прибалтийские страны бояться отключения российского электричества

СМИ: Прибалтийские страны бояться отключения российского электричества

 СМИ: Известного музыкального продюсера ранили ножом в Киеве

СМИ: Известного музыкального продюсера ранили ножом в Киеве
Япония направила ноту протеста по поводу прокладки опто-волокна с Сахалина на Курилы

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11:07   10 Июня 2018
Весь мир
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Лучше вы к нам — Путин о предложении Трампа вернуть Россию в G8

Лучше вы к нам — Путин о предложении Трампа вернуть Россию в G8

Президент РФ прокомментировал предложение американского коллеги Дональда Трампа вернуть Россию в «восьмерку». Глава российского государства напомнил, что официально из G8 никто и не выходил.

На пресс-конференции по итогам переговоров в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Путина попросили оценить предложение Трампа вернуть РФ «за стол G8». Российский лидер ответил:

«Из «восьмерки мы не выходили. В свое время коллеги отказались приезжать к нам по известным соображениям. Пожалуйста, мы рады видеть всех в Москве».

Также путин отметил, что, по данным МВФ, в части покупательской способности страны ШОС уже выше, чем государства «семерки».

Лучше вы к нам — Путин о предложении Трампа вернуть Россию в G8

Ранее Трамп заявил, что Россию нужно вернуть за стол переговоров G7. Вскоре его заявление прокомментировал премьер Италии Джузеппе Конте. По его словам, необходимость диалога и сотрудничества с Россией назрела уже давно.

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Автор: Вячеслав Каширин
#путин #политика #трамп #весь мир #g8
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