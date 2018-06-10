Лучше вы к нам — Путин о предложении Трампа вернуть Россию в G8

Президент РФ прокомментировал предложение американского коллеги Дональда Трампа вернуть Россию в «восьмерку». Глава российского государства напомнил, что официально из G8 никто и не выходил.

На пресс-конференции по итогам переговоров в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Путина попросили оценить предложение Трампа вернуть РФ «за стол G8». Российский лидер ответил:

«Из «восьмерки мы не выходили. В свое время коллеги отказались приезжать к нам по известным соображениям. Пожалуйста, мы рады видеть всех в Москве».

Также путин отметил, что, по данным МВФ, в части покупательской способности страны ШОС уже выше, чем государства «семерки».

Ранее Трамп заявил, что Россию нужно вернуть за стол переговоров G7. Вскоре его заявление прокомментировал премьер Италии Джузеппе Конте. По его словам, необходимость диалога и сотрудничества с Россией назрела уже давно.