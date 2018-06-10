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 Ким Чен Ын прибыл в Сингапур для переговоров с Трампом

Ким Чен Ын прибыл в Сингапур для переговоров с Трампом
Россия приветствует проведение саммита между США и КНДР — Путин

Россия приветствует проведение саммита между США и КНДР — Путин

 Пулковская обсерватория прекратит наблюдения за звездами

Пулковская обсерватория прекратит наблюдения за звездами
СМИ: Прибалтийские страны бояться отключения российского электричества

СМИ: Прибалтийские страны бояться отключения российского электричества

 СМИ: Известного музыкального продюсера ранили ножом в Киеве

СМИ: Известного музыкального продюсера ранили ножом в Киеве
Япония направила ноту протеста по поводу прокладки опто-волокна с Сахалина на Курилы

Япония направила ноту протеста по поводу прокладки опто-волокна с Сахалина на Курилы

 Ким Чен Ын прибыл в Сингапур для переговоров с Трампом

Ким Чен Ын прибыл в Сингапур для переговоров с Трампом
11:05   10 Июня 2018
Весь мир
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Путин: Россия и КНР подтвердили высокий уровень отношений

Путин: Россия и КНР подтвердили высокий уровень отношений

Глава России Владимир Путин заявил, что для Москвы отношения с Китаем имеют серьезное значение. Он подтвердил высокий уровень взаимодействия между странами во время выступления на пресс-конференции.

По словам лидера, итогом переговоров стала заключенная декларация о дальнейшем сотрудничестве, политическом треке, а также борьбе с угрозами. Этот документ свидетельствует о высоком уровне отношений, объяснил Путин. По его словам, такое сотрудничество имеет особую ценность.

Ранее глава КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин выражает приверженность иранской ядерной сделке и готов сотрудничать с Москвой по данному направлению.

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Автор: Екатерина Розина
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