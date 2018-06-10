Путин: Россия и КНР подтвердили высокий уровень отношений

Глава России Владимир Путин заявил, что для Москвы отношения с Китаем имеют серьезное значение. Он подтвердил высокий уровень взаимодействия между странами во время выступления на пресс-конференции.

По словам лидера, итогом переговоров стала заключенная декларация о дальнейшем сотрудничестве, политическом треке, а также борьбе с угрозами. Этот документ свидетельствует о высоком уровне отношений, объяснил Путин. По его словам, такое сотрудничество имеет особую ценность.

Ранее глава КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин выражает приверженность иранской ядерной сделке и готов сотрудничать с Москвой по данному направлению.