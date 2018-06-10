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СМИ: Прибалтийские страны бояться отключения российского электричества

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«Творческая болтовня»: Путин прокомментировал позицию стран G7 по «делу Скрипаля»

«Творческая болтовня»: Путин прокомментировал позицию стран G7 по «делу Скрипаля»

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10:53   10 Июня 2018
Весь мир
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«Творческая болтовня»: Путин прокомментировал позицию стран G7 по «делу Скрипаля»

«Творческая болтовня»: Путин прокомментировал позицию стран G7 по «делу Скрипаля»

Глава РФ Владимир Путин предложил отказаться от пустых обсуждений вокруг инцидента в Солсбери и перейти к сотрудничеству. 

Лидер назвал действия стран, проявляющих солидарность Лондона по «делу Скрипаля» дестабилизирующими. Он объяснил, что эта «поддержка» носит весьма зыбкий характер, поскольку никаких фактов и четких заявлений по поводу отравления четы Скрипалей не было.

Путин призвал отказаться стран-участниц G7 от «творческой болтовни» и заняться конкретными вопросами. Он напомнил, что Россия готова сотрудничать в расследовании. 

«Творческая болтовня»: Путин прокомментировал позицию стран G7 по «делу Скрипаля»

Соответствующее заявление прозвучало в ходе пресс-конференции в Китае.

Напомним, что главы государства «Большой семерки» вновь обратились к происшествию в Солсбери в итоговом коммюнике. В документе говорится об «очень вероятной» причастности Москвы к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Помимо этого участники содружества назвали поведение РФ дестабилизирующим и призвали прекратить его.

«Творческая болтовня»: Путин прокомментировал позицию стран G7 по «делу Скрипаля»

Кремль неоднократно отрицал любую причастность к инциденту в Солсбери. Стоит отметить, что все обвинения в адрес России так и остались голословными и фактически неподтвержденными. Лондон не привел ни единого доказательства о причастности России к «делу Скрипаля».  

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Автор: Екатерина Розина
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