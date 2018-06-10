«Творческая болтовня»: Путин прокомментировал позицию стран G7 по «делу Скрипаля»

Глава РФ Владимир Путин предложил отказаться от пустых обсуждений вокруг инцидента в Солсбери и перейти к сотрудничеству.

Лидер назвал действия стран, проявляющих солидарность Лондона по «делу Скрипаля» дестабилизирующими. Он объяснил, что эта «поддержка» носит весьма зыбкий характер, поскольку никаких фактов и четких заявлений по поводу отравления четы Скрипалей не было.

Путин призвал отказаться стран-участниц G7 от «творческой болтовни» и заняться конкретными вопросами. Он напомнил, что Россия готова сотрудничать в расследовании.

Соответствующее заявление прозвучало в ходе пресс-конференции в Китае.

Напомним, что главы государства «Большой семерки» вновь обратились к происшествию в Солсбери в итоговом коммюнике. В документе говорится об «очень вероятной» причастности Москвы к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Помимо этого участники содружества назвали поведение РФ дестабилизирующим и призвали прекратить его.

Кремль неоднократно отрицал любую причастность к инциденту в Солсбери. Стоит отметить, что все обвинения в адрес России так и остались голословными и фактически неподтвержденными. Лондон не привел ни единого доказательства о причастности России к «делу Скрипаля».