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СМИ: Прибалтийские страны бояться отключения российского электричества

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 Лидеры ШОС выступают за урегулирование кризиса в Донбассе

Лидеры ШОС выступают за урегулирование кризиса в Донбассе
10:27   10 Июня 2018
Весь мир
52

Лидеры ШОС выступают за урегулирование кризиса в Донбассе

Лидеры ШОС выступают за урегулирование кризиса в Донбассе

Главы стран-участниц ШОС выразили приверженность урегулированию украинского кризиса посредством Минских договоренностей. Конфликт должен решаться политическим путем.

Лидеры стран ШОС заявили о необходимости политического урегулирования ситуации на Украине. Для этого требуется следовать Минским соглашениям, согласились все участники саммита в Циндао. Выполнение всех пунктов документа желательно выполнить в кратчайшие сроки, заключили они.

 

#китай #циндао #шос #china 

Публикация от Nikita Chalykh (@chalykh_n)

Касательно кризиса в Донбассе была принята декларация, в которой указывается на приверженность Минским договоренностям.

 

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Автор: Екатерина Розина
#россия #донбасс #политика #весь мир #шос
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