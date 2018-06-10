Лидеры ШОС выступают за урегулирование кризиса в Донбассе

Главы стран-участниц ШОС выразили приверженность урегулированию украинского кризиса посредством Минских договоренностей. Конфликт должен решаться политическим путем.

Лидеры стран ШОС заявили о необходимости политического урегулирования ситуации на Украине. Для этого требуется следовать Минским соглашениям, согласились все участники саммита в Циндао. Выполнение всех пунктов документа желательно выполнить в кратчайшие сроки, заключили они.

Касательно кризиса в Донбассе была принята декларация, в которой указывается на приверженность Минским договоренностям.