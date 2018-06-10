Лидеры стран ШОС подписали декларацию по итогам саммита в Циндао

Главы стран-участниц ШОС заключили декларацию. На документе 18-го заседания Совета высшего уровня оставили подписи все участники саммита.

Это произошло во время торжественной церемонии, на которой присутствовали представители СМИ. Декларация была подписана президентами КНР, РФ, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также Индии и Пакистана.

Суммарно на саммите было согласовано 17 документов, один из которых утвердил План действий по реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве государств-членов ШОС на период с 2018 по 2022 год. Помимо этого заключен договор о реализации Программы сотрудничества членов ШОС по линии борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2019-2021 годы.

Также главы государств ШОС согласились в необходимости противостоять распространению наркотических веществ. Этой проблематике было уделено отдельное внимание. По итогам переговоров по данной линии было утверждено два документа: Антинаркотическая стратегия на 2018-2023 годы, под которой подписались все участники ШОС и отдельное соглашение по Программе действий ее реализации.