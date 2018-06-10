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9:46   10 Июня 2018
Весь мир
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Иран усилит сотрудничество с ШОС в борьбе с терроризмом — Роухани

Иран усилит сотрудничество с ШОС в борьбе с терроризмом — Роухани

Глава Ирана Хасан Роухани выразил готовность увеличить взаимодействие с ШОС по линии борьбы с терроризмом. Он предложил странам региона делиться развединформацией для эффективного противостояния сети террористических банд.

Лидер отметил распространение терроризма, сепаратизма и насильственного экстремизма во многих частях мира. Однако наиболее остро эта проблема стоит в Центральной и Западной Азии, добавил он. 

Иран усилит сотрудничество с ШОС в борьбе с терроризмом — Роухани

Во время расширенного заседания ШОС, иранский президент поделился мнением, что террористические группировки сотрудничают и быстро восстанавливают силы из-за того, что страны региона не ведут обмен секретной информацией разведслужб. Роухани уверен, что такое взаимодействие государств поспособствует в противостоянии терроризму и ослабит дееспособность банд, действующих в регионе. Он считает, что обмен разведданными нарушит действие террористической сети.

Глава Ирана заявил о необходимости создания общерегионального механизма борьбы с террористами и добавил, что Тегеран накопил значительный опыт контртеррористической деятельности. Он подчеркнул, что государство готово усилить взаимодействие с участниками ШОС по данной проблематике.

Иран усилит сотрудничество с ШОС в борьбе с терроризмом — Роухани

Помимо этого Роухани намерен способствовать организации по линии борьбы с распространением наркотиков.

Иран привержен поддержанию мира, стабильности и развития в регионе, резюмировал он, пообещав, что на Тегеран можно рассчитывать.

«Иран может рассматриваться как надежный и безопасный партнер», — заключил президент Роухани.

 

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Автор: Екатерина Розина
#россия #иран #политика #общество #весь мир #роухани #шос
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