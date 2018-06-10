Иран выразил благодарность РФ и КНР за поддержку ядерной сделки

Глава Ирана Хасан Роухани выразил благодарность России и Китаю за приверженность иранскому ядерному соглашению и добавил, что приветствует стремление Москвы и Пекина по сохранению сделки.

Во время выступления на расширенном заседании совета лидеров государств ШОС Роухани поблагодарил Путина и Си Цзиньпина за усилия, направленные на поддержку СВПД

Политика США, которые навязывают другим странами принять их позицию относительно Ирана является угрозой для всех государств, отметил он.

Путин, Си, Рухани и Лукашенко: В Циндао официально открылся саммит ШОС pic.twitter.com/xc18nnScKY — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 10 июня 2018 г.

Лидер подчеркнул, незаконные основания решения Трампа о выходе из иранской ядерной сделки и добавил, что такой односторонний подход несет значительные риски. Иран выполнил все обязательства в рамках СВПД, доказательством тому служит заключение МАГАТЭ, которое в 11 докладах признала полное соблюдение всех условия ядерной сделки со стороны Тегерана.

Иранский президент подчеркнул, что ответственность за реализацию СВПД лежит на всех участниках соглашения.

Напомним, выход США из ядерной сделки Ирана произошел 8 июня, когда Дональд Трамп принял такое решение в одностороннем порядке. Вашингтон восстановил все санкции в отношении Ирана, включая вторичные ограничения. Это обозначает, что Америка включает в черный список страны, которые продолжают вести с Тегераном деловые отношения.