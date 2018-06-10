Мы в соц.сетях:
Россия приветствует проведение саммита между США и КНДР — Путин

Россия приветствует проведение саммита между США и КНДР — Путин

 Пулковская обсерватория прекратит наблюдения за звездами

Пулковская обсерватория прекратит наблюдения за звездами
СМИ: Прибалтийские страны бояться отключения российского электричества

СМИ: Прибалтийские страны бояться отключения российского электричества

 СМИ: Известного музыкального продюсера ранили ножом в Киеве

СМИ: Известного музыкального продюсера ранили ножом в Киеве
Иран выразил благодарность РФ и КНР за поддержку ядерной сделки

Иран выразил благодарность РФ и КНР за поддержку ядерной сделки

 Китай выразил готовность к сотрудничеству с РФ для сохранения сделки по Ирану

Китай выразил готовность к сотрудничеству с РФ для сохранения сделки по Ирану
Россия приветствует проведение саммита между США и КНДР — Путин

Россия приветствует проведение саммита между США и КНДР — Путин

 Пулковская обсерватория прекратит наблюдения за звездами

Пулковская обсерватория прекратит наблюдения за звездами
СМИ: Прибалтийские страны бояться отключения российского электричества

СМИ: Прибалтийские страны бояться отключения российского электричества

 СМИ: Известного музыкального продюсера ранили ножом в Киеве

СМИ: Известного музыкального продюсера ранили ножом в Киеве
Иран выразил благодарность РФ и КНР за поддержку ядерной сделки

Иран выразил благодарность РФ и КНР за поддержку ядерной сделки

 Китай выразил готовность к сотрудничеству с РФ для сохранения сделки по Ирану

Китай выразил готовность к сотрудничеству с РФ для сохранения сделки по Ирану
6:21   10 Июня 2018
Весь мир
61

Иран выразил благодарность РФ и КНР за поддержку ядерной сделки

Иран выразил благодарность РФ и КНР за поддержку ядерной сделки

Глава Ирана Хасан Роухани выразил благодарность России и Китаю за приверженность иранскому ядерному соглашению и добавил, что приветствует стремление Москвы и Пекина по сохранению сделки.

Во время выступления на расширенном заседании совета лидеров государств ШОС Роухани поблагодарил Путина и Си Цзиньпина за усилия, направленные на поддержку СВПД

Политика США, которые навязывают другим странами принять их позицию относительно Ирана является угрозой для всех государств, отметил он.

Лидер подчеркнул, незаконные основания решения Трампа о выходе из иранской ядерной сделки и добавил, что такой односторонний подход несет значительные риски. Иран выполнил все обязательства в рамках СВПД, доказательством тому служит заключение МАГАТЭ, которое в 11 докладах признала полное соблюдение всех условия ядерной сделки со стороны Тегерана.

Иранский президент подчеркнул, что ответственность за реализацию СВПД лежит на всех участниках соглашения.

Напомним, выход США из ядерной сделки Ирана произошел 8 июня, когда Дональд Трамп принял такое решение в одностороннем порядке. Вашингтон восстановил все санкции в отношении Ирана, включая вторичные ограничения. Это обозначает, что Америка включает в черный список страны, которые продолжают вести с Тегераном деловые отношения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#россия #путин #иран #политика #кнр #роухани #шос #свпд
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Правообладатели не нашли в «Яндексе» функции закрыть сайт Россия
Правообладатели не нашли в «Яндексе» функции закрыть сайт
Юристы сомневаются, что контент можно признать пиратским без суда.
18:31   9 Июня 2018
216
Глава общества «Знание» посоветовала педагогам рекламировать канцтовары, чтобы не уволили Россия

Глава общества «Знание» посоветовала педагогам рекламировать канцтовары, чтобы не уволили

14:31   9 Июня 2018
155
«Яндекс» отказался от роли виртуального суда Россия

«Яндекс» отказался от роли виртуального суда

14:19   9 Июня 2018
128
Роль личности. Социолог объяснила рекордное число россиян, считающих себя патриотами Россия

Роль личности. Социолог объяснила рекордное число россиян, считающих себя патриотами

10:41   9 Июня 2018
138
Самое читаемое
Захарова предложила британскому послу прочитать книгу про войну РФ и Запада

Захарова предложила британскому послу прочитать книгу про войну РФ и Запада

 Захарченко: ДНР и ЛНР хотят занять территорию, которую считают своей

Захарченко: ДНР и ЛНР хотят занять территорию, которую считают своей

 Бактериальная инфекция обнаружена во французском сыре

Бактериальная инфекция обнаружена во французском сыре

 Объединенная армия Европы будет создана, чтобы противостоять США

Объединенная армия Европы будет создана, чтобы противостоять США