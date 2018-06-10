Иран выразил благодарность РФ и КНР за поддержку ядерной сделки
Глава Ирана Хасан Роухани выразил благодарность России и Китаю за приверженность иранскому ядерному соглашению и добавил, что приветствует стремление Москвы и Пекина по сохранению сделки.
Во время выступления на расширенном заседании совета лидеров государств ШОС Роухани поблагодарил Путина и Си Цзиньпина за усилия, направленные на поддержку СВПД
Политика США, которые навязывают другим странами принять их позицию относительно Ирана является угрозой для всех государств, отметил он.
Путин, Си, Рухани и Лукашенко: В Циндао официально открылся саммит ШОС pic.twitter.com/xc18nnScKY— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 10 июня 2018 г.
Лидер подчеркнул, незаконные основания решения Трампа о выходе из иранской ядерной сделки и добавил, что такой односторонний подход несет значительные риски. Иран выполнил все обязательства в рамках СВПД, доказательством тому служит заключение МАГАТЭ, которое в 11 докладах признала полное соблюдение всех условия ядерной сделки со стороны Тегерана.
Владимир Путин встретился с Президентом Ирана Хасаном Рухани #ШОС https://t.co/VjtcxO5qDO pic.twitter.com/WlAX6gYr2v— Президент России (@KremlinRussia) 9 июня 2018 г.
Иранский президент подчеркнул, что ответственность за реализацию СВПД лежит на всех участниках соглашения.
Напомним, выход США из ядерной сделки Ирана произошел 8 июня, когда Дональд Трамп принял такое решение в одностороннем порядке. Вашингтон восстановил все санкции в отношении Ирана, включая вторичные ограничения. Это обозначает, что Америка включает в черный список страны, которые продолжают вести с Тегераном деловые отношения.