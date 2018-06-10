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 Китай выразил готовность к сотрудничеству с РФ для сохранения сделки по Ирану

Китай выразил готовность к сотрудничеству с РФ для сохранения сделки по Ирану
Россия приветствует проведение саммита между США и КНДР — Путин

Россия приветствует проведение саммита между США и КНДР — Путин

 Пулковская обсерватория прекратит наблюдения за звездами

Пулковская обсерватория прекратит наблюдения за звездами
СМИ: Прибалтийские страны бояться отключения российского электричества

СМИ: Прибалтийские страны бояться отключения российского электричества

 СМИ: Известного музыкального продюсера ранили ножом в Киеве

СМИ: Известного музыкального продюсера ранили ножом в Киеве
Иран выразил благодарность РФ и КНР за поддержку ядерной сделки

Иран выразил благодарность РФ и КНР за поддержку ядерной сделки

 Китай выразил готовность к сотрудничеству с РФ для сохранения сделки по Ирану

Китай выразил готовность к сотрудничеству с РФ для сохранения сделки по Ирану
6:01   10 Июня 2018
Весь мир
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Китай выразил готовность к сотрудничеству с РФ для сохранения сделки по Ирану

Китай выразил готовность к сотрудничеству с РФ для сохранения сделки по Ирану

Глава КНР Си Цзиньпин сожалеет о решении Вашингтона по выходу из ядерного соглашения по Ирану. Он заявил, что Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы сохранить действие сделки.

Председатель республики осудил решение Трампа выйти из СВПД и подчеркнул приверженность Китая сохранению сделки. Он добавил, что Пекин готов сотрудничать с Россией и другими странами, заинтересованными в сохранении соглашения.

Соответствующее заявление лидер сделал во время выступления на заседании ШОС.

Напомним, глава США Дональд Трамп анонсировал выход из сделки по Ирана 8 мая и добавил, что Вашингтон восстанавливает против Ирана все санкции и ограничения, включая вториные. Это значит, что в черный список также попадают страны, которые продолжают вести бизнес с Ираном.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #сша #путин #си цзиньпин #политика #кнр #шос #свпд
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