Китай выразил готовность к сотрудничеству с РФ для сохранения сделки по Ирану
Глава КНР Си Цзиньпин сожалеет о решении Вашингтона по выходу из ядерного соглашения по Ирану. Он заявил, что Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы сохранить действие сделки.
Председатель республики осудил решение Трампа выйти из СВПД и подчеркнул приверженность Китая сохранению сделки. Он добавил, что Пекин готов сотрудничать с Россией и другими странами, заинтересованными в сохранении соглашения.
Соответствующее заявление лидер сделал во время выступления на заседании ШОС.
#Китай: переговоры Владимира Путина с Председателем КНР Си Цзиньпином https://t.co/llpKw5mHB1 pic.twitter.com/cMDt7QFuCn— Президент России (@KremlinRussia) 8 июня 2018 г.
Напомним, глава США Дональд Трамп анонсировал выход из сделки по Ирана 8 мая и добавил, что Вашингтон восстанавливает против Ирана все санкции и ограничения, включая вториные. Это значит, что в черный список также попадают страны, которые продолжают вести бизнес с Ираном.