Китай выразил готовность к сотрудничеству с РФ для сохранения сделки по Ирану

Глава КНР Си Цзиньпин сожалеет о решении Вашингтона по выходу из ядерного соглашения по Ирану. Он заявил, что Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы сохранить действие сделки.

Председатель республики осудил решение Трампа выйти из СВПД и подчеркнул приверженность Китая сохранению сделки. Он добавил, что Пекин готов сотрудничать с Россией и другими странами, заинтересованными в сохранении соглашения.

Соответствующее заявление лидер сделал во время выступления на заседании ШОС.

Напомним, глава США Дональд Трамп анонсировал выход из сделки по Ирана 8 мая и добавил, что Вашингтон восстанавливает против Ирана все санкции и ограничения, включая вториные. Это значит, что в черный список также попадают страны, которые продолжают вести бизнес с Ираном.