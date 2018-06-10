Евразийское партнерство будет открыто для стран ШОС — Путин

Глава России Владимир Путин пообещал странам-участникам Шанхайской организации сотрудничества открытый доступ в проект евразийского экономического партнерства, который совместно разрабатывают РФ и Китай.

Соответствующее заявление прозвучало на выступлении в рамках расширенного заседания ШОС.

Напомним, ранее Путин провел переговоры с главой КНР Си Цзиньпином, по итогам которых Минэкономразвития РФ и Минкоммерции КНР сделали заявление о совместном технико-экономическом обосновании соглашения об евразийском экономическом партнерстве. Встреча лидеров состоялась в пятницу, 8 июня.

Российский лидер напомнил о соглашении между Евразийским экономическим союзом и Китаем, которое было заключено в Астане. По его словам, необходимо продолжать наращивать координацию по линии реализации инфраструктурных проектов по линии ЕАЭС и китайской программы «один пояс – один путь».

Одной из основных целей ШОС является развитие взаимовыгодных экономсвязей, подчеркнул президент.

#Циндао: трехсторонняя встреча Владимира Путина, Председателя КНР Си Цзиньпина и Президента Монголии Халтмагийн Баттулги https://t.co/g3KPbwMjQP pic.twitter.com/v0hKvXknw3 — Президент России (@KremlinRussia) 9 июня 2018 г.

Он рассказал, что наблюдаются позитивные тенденции в обороте торговли и инвестиций, поскольку страны упрощают взаимный доступ товаров и услуг. Помимо этого участники ШОС улучшают действие таможенных процедур и ликвидируют препятствия в административной области. В заключении Путин анонсировал совместный запуск проектов по энергетике, транспорту и сельскому хозяйству. Страны работают над гармонизацией интеграционных инициатив, резюмировал он.