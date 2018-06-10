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Россия приветствует проведение саммита между США и КНДР — Путин

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 Пулковская обсерватория прекратит наблюдения за звездами

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СМИ: Прибалтийские страны бояться отключения российского электричества

СМИ: Прибалтийские страны бояться отключения российского электричества

 СМИ: Известного музыкального продюсера ранили ножом в Киеве

СМИ: Известного музыкального продюсера ранили ножом в Киеве
Иран выразил благодарность РФ и КНР за поддержку ядерной сделки

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5:44   10 Июня 2018
Весь мир
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Евразийское партнерство будет открыто для стран ШОС — Путин

Евразийское партнерство будет открыто для стран ШОС — Путин

Глава России Владимир Путин пообещал странам-участникам Шанхайской организации сотрудничества открытый доступ в проект евразийского экономического партнерства, который совместно разрабатывают РФ и Китай.

Соответствующее заявление прозвучало на выступлении в рамках расширенного заседания ШОС.

Напомним, ранее Путин провел переговоры с главой КНР Си Цзиньпином, по итогам которых Минэкономразвития РФ и Минкоммерции КНР сделали заявление о совместном технико-экономическом обосновании соглашения об евразийском экономическом партнерстве. Встреча лидеров состоялась в пятницу, 8 июня.

Евразийское партнерство будет открыто для стран ШОС — Путин

Российский лидер напомнил о соглашении между Евразийским экономическим союзом и Китаем, которое было заключено в Астане. По его словам, необходимо продолжать наращивать координацию по линии реализации инфраструктурных проектов по линии ЕАЭС и китайской программы «один пояс – один путь».

Одной из основных целей ШОС является развитие взаимовыгодных экономсвязей, подчеркнул президент.

Он рассказал, что наблюдаются позитивные тенденции в обороте торговли и инвестиций, поскольку страны упрощают взаимный доступ товаров и услуг. Помимо этого участники ШОС улучшают действие таможенных процедур и ликвидируют препятствия в административной области. В заключении Путин анонсировал совместный запуск проектов по энергетике, транспорту и сельскому хозяйству. Страны работают над гармонизацией интеграционных инициатив, резюмировал он.

 

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Автор: Екатерина Розина
#россия #путин #политика #кнр #шос
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