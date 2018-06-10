Россия приветствует проведение саммита между США и КНДР — Путин

Глава РФ Владимир Путин считает урегулирование ситуации на Корейском полуострове с помощью диалога верным решением и положительно смотрит на стремление Сеула, Пхеньяна и Вашингтона способствовать ядерному разоружению.

Об этом президент заявил в рамках выступления на расширенном заседании саммита ШОС в Китае.

Он заявил, что во многом безопасность ШОС зависит от проблемного положения корейского полуострова. Лидер добавил, что приветствует обоюдное стремление Пхеньяна, Сеула и Вашингтона решить данный вопрос с помощью переговоров. По его словам, диалог должен строиться на базе предложения России и Китая, по «дорожной карте» урегулирования.

Путин подчеркнул, что ШОС должна продолжать поддержку и содействия для достижения нормализации положения в регионе. КНР внесла значительный вклад в предстоящую встречу Дональда Трампа и Ким Чен Ына, отметил глава государства и добавил, что Россия приветствует проведение саммита.