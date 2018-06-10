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Пулковская обсерватория прекратит наблюдения за звездами

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Пулковская обсерватория прекратит наблюдения за звездами

Пулковская обсерватория прекратит наблюдения за звездами

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Россия
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Пулковская обсерватория прекратит наблюдения за звездами

Пулковская обсерватория прекратит наблюдения за звездами

Свою работу прекратит петербургская Пулковская обсерватория, сообщает пресс-служба РАН.

В ближайшую пятилетку все фундаментальные научные исследования в обсерватории будут свернуты. Сам объект будет закрыт для наблюдения.

Отмечается, что астрономические наблюдения переведут в обсерватории с более благоприятными астроклиматическими условиями. План перевода руководство объекта представит до конца года.

Обсерватория на Пулковской горе была построена в 1827 году. 

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Автор: Олег Королев
#петербург #пулковская обсерватория
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