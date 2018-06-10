В День России кавалерия будет патрулировать московские парки

Члены кавалерийского полка займутся патрулированием парков Москвы, где разместятся площадки празднования Дня России.

В столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции сообщили, что кавалерию привлекут в качестве дополнительных сил.

В праздничные дни порядок в местах проведения массовых мероприятий будут обеспечивать усиленные наряды полиции. Также перед началом празднования специалисты-кинологи проверят площадки на предмет антитеррористической безопасности.