Мобильное приложение «Метро Москвы» получит обновление к началу ЧМ-2018
В приложении «Метро Москвы» появится специальный раздел для болельщиков, сообщила первый замначальника метрополитена Москвы Роман Латыпов.
Обновленное приложение поможет фанатам не только в транспортной системе российской столицы, но и покажет расписание матчей и дорогу к трибунам «Лужников».
Через приложение также можно будет заказать аккредитованное на время мундиаля такси. Гости города также смогут прокладывать маршруты на любых видах транспорта, а также ориентироваться в тарифах.
Раздел будет доступен на семи языках - английском, французском, немецком, арабском, китайском русском и испанском.