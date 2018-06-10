Мобильное приложение «Метро Москвы» получит обновление к началу ЧМ-2018

В приложении «Метро Москвы» появится специальный раздел для болельщиков, сообщила первый замначальника метрополитена Москвы Роман Латыпов.

Обновленное приложение поможет фанатам не только в транспортной системе российской столицы, но и покажет расписание матчей и дорогу к трибунам «Лужников».

Через приложение также можно будет заказать аккредитованное на время мундиаля такси. Гости города также смогут прокладывать маршруты на любых видах транспорта, а также ориентироваться в тарифах.

Раздел будет доступен на семи языках - английском, французском, немецком, арабском, китайском русском и испанском.