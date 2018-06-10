В Москве выпустили карту-путеводитель для болельщиков ЧМ

К чемпионату мира по футболу Мосгортур выпустил бесплатную карту-гид с достопримечательностями столицы, сообщает пресс-служба агентства.

В компактной карте собрана вся необходимая для болельщиков информация: стадионы, метростанции, маршруты транспорта и объекты культурной значимости. Тираж карты составил 150 тысяч экземпляров.

Отмечается, что карту-гид можно получить бесплатно в центре выдачи паспорта болельщика. Культурную карту также раздадут волонтеры у станций метро.