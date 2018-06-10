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6:06   10 Июня 2018
Россия
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Стоимость бензина в Москве начала падать

Стоимость бензина в Москве начала падать

Столичная топливная ассоциация зафиксировала снижение цен на бензин в Москве впервые с конца марта.

В четверг президент России Владимир Путин во время прямой линии назвал неприемлемым повышение цен на топливо. По его словам, рост стоимости стал результатом неточного урегулирования в энергетической сфере.

По сравнению с данным за 4 июня, на сегодняшний день цены на топливо упали на 0,005-0,008 процента. Стоимость бензина снизилась на заправках «Тиса», «Газпромнефть-Северо-Запад», «Татнефть-АЗС-Запад», «Вемес», «Транс-АЗС» и «Тиса».

Таким образом, цены на бензин в московских АЗС за шесть дней снизились в среднем на 7-8 копеек.

Ранее Росстат сообщал, что бензин поднялся в цене на 5,6 процента, тем самым преодолев апрельскую планку в пять раз.

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Автор: Олег Королев
#москва #бензин #азс
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