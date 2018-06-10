Глава Китая рассказал о развитии ШОС

Шанхайская организация сотрудничества после присоединения Пакистана и Индии стала крепче, что накладывает на страны ШОС большую ответственность, заявил глава КНР Си Цзиньпин.

На открытии саммита китайский лидер отметил, что с увеличением стран-участниц организация усиляется и укрепляется, из-за чего международное сообщество обращает на ШОС все больше внимания и возлагает большие надежд.

По мнению Си Цзиньпина, сообщество теперь несет еще большую ответственность за обеспечение стабильности, регионального развития, безопасности и процветания.

Также он отметил, что Пекин готов совместно со всеми странами-членами подвести итоги опыта развития и сформулировать перспективы сотрудничества.