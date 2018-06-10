СМИ: Прибалтийские страны бояться отключения российского электричества

Страны Прибалтики опасаются, что Россия прекратит им поставки электричества. Об этом пишет финская газета Helsingin Sanomat.

Подчеркивается, что государства региона обеспокоены тем, что принадлежат к общей с Россией железной дороге, нефтяным и газопроводам, а также энергетической системе БРЭЛЛ. Советские системы продолжают использоваться даже несмотря на то, что Эстония, Латвия и Литва вступили в ЕС.

Газета отмечает, что перед Прибалтикой может существовать угроза отключения электричества со стороны России, если Москва покинет БРЭЛЛ в 2020-х годах, когда Калининградская область станет энергетически независимым регионом.

В связи с этим Латвия, Эстония и Литва намерены к 2025 году и присоединиться к европейской системе, проходящей через Польшу. Опрошенные газетой эксперты уверены, что проект не принесет необходимого результата.