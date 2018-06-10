Премьер Италии: Рим работает над снятием санкций против России

Италия начнет работу над снятием санкций в отношении России, заявил итальянский премьер Джузеппе Конте.

По его словам, позиция Рима по России ясна и изменяться день ото дня она не будет. Конте заверил, что итальянское правительство работает над снятием антироссийских санкций.

При этом премьер подчеркнул, что санкции связаны с минскими соглашениями, по этой причине их отмена была бы недостижима в ближайшее время. По его словам, Италия в плане работы по данному направлению станет главным действующим лицом.

Также Конте отметил ключевую роль Москвы в мировой политике и в разрешении международных кризисов, поэтому Италия не может «абстрагироваться от диалога с Россией». Новый премьер Италии также вновь повторил позицию о желании видеть Россию на саммите G8.