СМИ: Известного музыкального продюсера ранили ножом в Киеве

В столице Украины неизвестный ранил продюсера Александра Ягольника, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в минувшую субботу около двух часов ночи в киевском районе Позняки, когда Ягольник шел со дня рождения брата.

По словам пострадавшего, его сначала окликнули по фамилии и предложили поговорить. Злоумышленник пошел на него с ножом, однако продюсер успел отразить удар. В результате нападения Ягольник получил глубокую рану руки.

Украинские СМИ отмечают, что продюсер известен радикальной проукраинской позицией. Ягольник неоднократно выступал с критикой артистов, подозреваемых в симпатиях к России.