В Сингапуре заявили о готовности к встрече Трампа и Ким Чен Ына

Министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балейкришнан заявил о готовности государства к встрече американского лидера Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына.

Глава МИД Сингапура сообщил ABC, что прибыл в город-государство для того, чтобы убедиться, что в последнюю минуту ничего не сорвется или не возникнет каких-либо трудностей.

Также он сообщил, что премьер Сингапура Ли Сяньлун проведет отдельные встречи с Трампом и Ким Чен Ыном.

Ранее президент США заявил, что сможет достичь «замечательного результата» во время встречи с главой КНДР.

Прибытие Трампа в Сингапур ожидается в 20:35 воскресенья по местному времени (15.35 мск).