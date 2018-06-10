Премьер Японии заявил о готовности к нормализации отношений с КНДР

Япония готова нормализовать отношения с Северной Кореей и предоставить ей экономическое содействие, сообщил японский премьер Синдзо Абэ на пресс-конференции по завершению саммита G7.

По его словам, готовность к нормализации возможна в случае, если будут разрешены проблемы, которые касаются северокорейской ракетно-ядерной программы и похищенных спецслужбами КНДР японцев.

Абэ заявил, что на текущем саммите «Большой семерки» все страны-участники подтвердили, что будут требовать полного соблюдения резолюций СБ ООН в отношении Северной Кореи.