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3:40   10 Июня 2018
Весь мир
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Вашингтон не подтвердил приверженность Парижскому соглашению по климату

Вашингтон не подтвердил приверженность Парижскому соглашению по климату

Лидеры стран «Большой семерки», кроме США, подтвердили приверженность Парижскому соглашению по климату.

В итоговом коммюнике говорится, что Франция, Германия, Италия, Великобритания, Канада, Япония и ЕС подтвердили свою приверженность климатическому соглашению.

Главы стран-участников G7 также договорились бороться с климатическими условиями с помощью работы со всеми связанными партнерами.

В минувшем году американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выходит из Парижского соглашения. В конце мая президент Франции, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что Трамп проиграл на международном уровне после принятия данного решения.

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Автор: Олег Королев
#сша #парижское соглашение по климату #большая семерка
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