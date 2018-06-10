Вашингтон не подтвердил приверженность Парижскому соглашению по климату

Лидеры стран «Большой семерки», кроме США, подтвердили приверженность Парижскому соглашению по климату.

В итоговом коммюнике говорится, что Франция, Германия, Италия, Великобритания, Канада, Япония и ЕС подтвердили свою приверженность климатическому соглашению.

Главы стран-участников G7 также договорились бороться с климатическими условиями с помощью работы со всеми связанными партнерами.

В минувшем году американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выходит из Парижского соглашения. В конце мая президент Франции, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что Трамп проиграл на международном уровне после принятия данного решения.