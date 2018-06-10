Российский актер Гоша Куценко попал в базу данных «Миротворца»

База данных украинского сайта «Миротворец» пополнилась именем заслуженного артиста России Гоши Куценко, сообщают местные СМИ со ссылкой на сайт организации.

Добавление в «черный список» связано с тем, что артис якобы организовывал нарушение государственной границы Украины, поскольку он с группой граждан другой страны якобы пытался попасть на территорию Крыма.

На сайте также обвинили Куценко в том, что он участвовал в российских «пропагандистских мероприятиях».

В апреле минувшего года «Миротворец» внес в черный список музыканта Юрия Лозу, обвинив его в «незаконном пересечении госграницы».