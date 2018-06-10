Макрон надеется, что Россия поучаствует в следующем саммите в формате G8

Французский президент Эммануэль Макрон выразил надежду на то, что Россия будет участвовать в саммите, который пройдет в формате G8.

По его словам, «Большая семерка» последние четыре года заявляет о возможном расширении формата до «восьмерки». Макрон заявил, что это может произойти в случае, если минские договоренности будут соблюдаться.

Макрон заявил, что надеется на разрешение ситуации, благодаря которому во французском Биаррице Россия будет участвовать в саммите.

Восьмого июня американский лидер Дональд Трамп заявил, что Россия должна принять участие в саммите G7, не смотря на то, понравится это ли кому-либо. Итальянский премьер Джузеппе Конте поддержал заявление американского лидера.