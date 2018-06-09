Абэ призвал РФ конструктивно участвовать в мировых процессах

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, подводя итоги завершившегося в Канаде саммита G7, заявил, что России необходимо принимать конструктивное участие в мировых процессах.

При этом Абэ отметил, что лидеры «Большой Семерки» должны проявлять лидерство в проблемах, с которыми в настоящее время сталкивается мир.

«Для этого есть необходимость призывать РФ к конструктивному участию. Для этого и мы, и Россия должны начать прилагать усилия, чтобы подготовить для этого почву», - заявил японский премьер.

Напомним: ранее президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Канаде заявил, что данный переговорный формат не может быть успешным без участи я в нем России и призвал восстановить «Большую Восьмерку», добавив «нравится это кому-нибудь, или нет».

В ответ премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что возвращение России в G8 не отвечает в настоящее время общим интересам. А президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выдвинули России ряд условий.