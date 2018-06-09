Мы в соц.сетях:
Серьезный пожар в ТЦ «Меншиков Холл» в Ломоносове потушили

Серьезный пожар в ТЦ «Меншиков Холл» в Ломоносове потушили

 СМИ: В Беслане один человек погиб и один пострадал в результате стрельбы

СМИ: В Беслане один человек погиб и один пострадал в результате стрельбы
Российский актер Гоша Куценко попал в базу данных «Миротворца»

Российский актер Гоша Куценко попал в базу данных «Миротворца»

 В украинской Раде рассказала об ужасах «российской агрессии»

В украинской Раде рассказала об ужасах «российской агрессии»
Макрон надеется, что Россия поучаствует в следующем саммите в формате G8

Макрон надеется, что Россия поучаствует в следующем саммите в формате G8

 Абэ призвал РФ конструктивно участвовать в мировых процессах

Абэ призвал РФ конструктивно участвовать в мировых процессах
Серьезный пожар в ТЦ «Меншиков Холл» в Ломоносове потушили

Серьезный пожар в ТЦ «Меншиков Холл» в Ломоносове потушили

 СМИ: В Беслане один человек погиб и один пострадал в результате стрельбы

СМИ: В Беслане один человек погиб и один пострадал в результате стрельбы
Российский актер Гоша Куценко попал в базу данных «Миротворца»

Российский актер Гоша Куценко попал в базу данных «Миротворца»

 В украинской Раде рассказала об ужасах «российской агрессии»

В украинской Раде рассказала об ужасах «российской агрессии»
Макрон надеется, что Россия поучаствует в следующем саммите в формате G8

Макрон надеется, что Россия поучаствует в следующем саммите в формате G8

 Абэ призвал РФ конструктивно участвовать в мировых процессах

Абэ призвал РФ конструктивно участвовать в мировых процессах
23:55   9 Июня 2018
Весь мир
40

Абэ призвал РФ конструктивно участвовать в мировых процессах

Абэ призвал РФ конструктивно участвовать в мировых процессах

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, подводя итоги завершившегося в Канаде саммита G7, заявил, что России необходимо принимать конструктивное участие в мировых процессах.

При этом Абэ отметил, что лидеры «Большой Семерки» должны проявлять лидерство в проблемах, с которыми в настоящее время сталкивается мир.

«Для этого есть необходимость призывать РФ к конструктивному участию. Для этого и мы, и Россия должны начать прилагать усилия, чтобы подготовить для этого почву», - заявил японский премьер.

Напомним: ранее президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Канаде заявил, что данный переговорный формат не может быть успешным без участи я в нем России и призвал восстановить «Большую Восьмерку», добавив «нравится это кому-нибудь, или нет».

Абэ призвал РФ конструктивно участвовать в мировых процессах

В ответ премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что возвращение России в G8 не отвечает в настоящее время общим интересам. А президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выдвинули России ряд условий.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #политика #весь мир #абэ #призыв #g8 #g7 #возвращение россии #конструктивное участие #политические процессыэ
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Правообладатели не нашли в «Яндексе» функции закрыть сайт Россия
Правообладатели не нашли в «Яндексе» функции закрыть сайт
Юристы сомневаются, что контент можно признать пиратским без суда.
18:31   9 Июня 2018
189
Глава общества «Знание» посоветовала педагогам рекламировать канцтовары, чтобы не уволили Россия

Глава общества «Знание» посоветовала педагогам рекламировать канцтовары, чтобы не уволили

14:31   9 Июня 2018
144
«Яндекс» отказался от роли виртуального суда Россия

«Яндекс» отказался от роли виртуального суда

14:19   9 Июня 2018
114
Роль личности. Социолог объяснила рекордное число россиян, считающих себя патриотами Россия

Роль личности. Социолог объяснила рекордное число россиян, считающих себя патриотами

10:41   9 Июня 2018
127
Самое читаемое
Улюкаев прибыл в колонию №1 Тверской области

Улюкаев прибыл в колонию №1 Тверской области

 Захарова предложила британскому послу прочитать книгу про войну РФ и Запада

Захарова предложила британскому послу прочитать книгу про войну РФ и Запада

 Бактериальная инфекция обнаружена во французском сыре

Бактериальная инфекция обнаружена во французском сыре

 Захарченко: ДНР и ЛНР хотят занять территорию, которую считают своей

Захарченко: ДНР и ЛНР хотят занять территорию, которую считают своей