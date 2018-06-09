Пенс: Трамп всю жизнь готовился к встрече с Ким Чен Ыном

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что президент страны Дональд Трамп «всю свою жизнь» готовился к встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, которая назначена на 12 июня и пройдет в Сингапуре.

Об этом Пенс заявил, выступая в субботу в Вашингтоне на празднике в христианской неправительственной организации «Коалиция веры и свободы» и комментируя предстоящий первый в истории саммит США – КНДР на высшем уровне.

«Наступает исторический саммит между президентом США и председателем (Трудовой партии Кореи) Ким Чен Ыном. (…) Правда состоит в том, что он готовился к этому всю свою жизнь», - заявил Пенс, в частности.

Также он напомнил слова Трампа по этому поводу, который ранее выразил уверенность в успешности предстоящих переговоров.

Напомним: ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал встречу Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре «исторической». А сам президент США отметил, что «северокорейской проблемой» должны были вплотную заняться еще его предшественники на этом посту.