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23:40   9 Июня 2018
Весь мир
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Трамп: США не подпишут итоговое заявление «Большой семерки»

Трамп: США не подпишут итоговое заявление «Большой семерки»

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не поддержит итоговое заявление, принятое по итогам саммита G7.

Накануне о том, что коммюнике согласовано всеми странами, сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Позже был опубликован текст заявления.

На своей странице в Twitter Трамп заявил, что данное решение связано с рядом «ложных заявлений» канадского премьера. Также он отметил, что решение не одобрять коммюнике связано с тем, что Канада взимает «огромные тарифы» с американских фермеров, компаний и рабочих.

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Автор: Олег Королев
#сша #трамп #канада #g7
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