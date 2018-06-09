Трамп: США не подпишут итоговое заявление «Большой семерки»

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не поддержит итоговое заявление, принятое по итогам саммита G7.

Накануне о том, что коммюнике согласовано всеми странами, сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Позже был опубликован текст заявления.

На своей странице в Twitter Трамп заявил, что данное решение связано с рядом «ложных заявлений» канадского премьера. Также он отметил, что решение не одобрять коммюнике связано с тем, что Канада взимает «огромные тарифы» с американских фермеров, компаний и рабочих.