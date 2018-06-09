Мы в соц.сетях:
Серьезный пожар в ТЦ «Меншиков Холл» в Ломоносове потушили

Серьезный пожар в ТЦ «Меншиков Холл» в Ломоносове потушили

 СМИ: В Беслане один человек погиб и один пострадал в результате стрельбы

СМИ: В Беслане один человек погиб и один пострадал в результате стрельбы
Российский актер Гоша Куценко попал в базу данных «Миротворца»

Российский актер Гоша Куценко попал в базу данных «Миротворца»

 В украинской Раде рассказала об ужасах «российской агрессии»

В украинской Раде рассказала об ужасах «российской агрессии»
Макрон надеется, что Россия поучаствует в следующем саммите в формате G8

Макрон надеется, что Россия поучаствует в следующем саммите в формате G8

 Абэ призвал РФ конструктивно участвовать в мировых процессах

Абэ призвал РФ конструктивно участвовать в мировых процессах
Серьезный пожар в ТЦ «Меншиков Холл» в Ломоносове потушили

Серьезный пожар в ТЦ «Меншиков Холл» в Ломоносове потушили

 СМИ: В Беслане один человек погиб и один пострадал в результате стрельбы

СМИ: В Беслане один человек погиб и один пострадал в результате стрельбы
Российский актер Гоша Куценко попал в базу данных «Миротворца»

Российский актер Гоша Куценко попал в базу данных «Миротворца»

 В украинской Раде рассказала об ужасах «российской агрессии»

В украинской Раде рассказала об ужасах «российской агрессии»
Макрон надеется, что Россия поучаствует в следующем саммите в формате G8

Макрон надеется, что Россия поучаствует в следующем саммите в формате G8

 Абэ призвал РФ конструктивно участвовать в мировых процессах

Абэ призвал РФ конструктивно участвовать в мировых процессах
23:30   9 Июня 2018
Весь мир
47

Лидеры «Большой Семерки» призвали Израиль и Палестину к переговорам

Лидеры «Большой Семерки» призвали Израиль и Палестину к переговорам

Лидеры прошедшего в Канаде саммита G7 в своем итоговом коммюнике выразили обеспокоенность обострением палестино-израильского конфликта и призвали обе стороны к переговорам.

В документе также говорится, что лидеры «Большой Семерки» поддерживают возобновление мирных переговоров Палестины и Израиля, которые были бы направлены на поиск решения,  обеспечивающего обеим сторонам конфликта мир и безопасность.

Напомним: 30 марта на израильско-палестинской границе началась массовая акция протеста «Великий марш возвращения», апогеем которого стали столкновения с израильской армией 14 мая – в день переноса американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. 

Лидеры «Большой Семерки» призвали Израиль и Палестину к переговорам

В стычках на границе сектора Газа с начала «Марша» были убиты более 120 палестинцев, несколько тысяч человек пострадали, в результате действий израильской армии. В ООН уже назвали действия Израиля «непропорциональным применением силы», однако власти еврейского государства считают свои действия законными и полностью оправданными.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#политика #палестина #израиль #обеспокоенность #весь мир #g7 #итоговое коммюнике #призыв к переговорам
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Правообладатели не нашли в «Яндексе» функции закрыть сайт Россия
Правообладатели не нашли в «Яндексе» функции закрыть сайт
Юристы сомневаются, что контент можно признать пиратским без суда.
18:31   9 Июня 2018
189
Глава общества «Знание» посоветовала педагогам рекламировать канцтовары, чтобы не уволили Россия

Глава общества «Знание» посоветовала педагогам рекламировать канцтовары, чтобы не уволили

14:31   9 Июня 2018
144
«Яндекс» отказался от роли виртуального суда Россия

«Яндекс» отказался от роли виртуального суда

14:19   9 Июня 2018
114
Роль личности. Социолог объяснила рекордное число россиян, считающих себя патриотами Россия

Роль личности. Социолог объяснила рекордное число россиян, считающих себя патриотами

10:41   9 Июня 2018
127
Самое читаемое
Улюкаев прибыл в колонию №1 Тверской области

Улюкаев прибыл в колонию №1 Тверской области

 Захарова предложила британскому послу прочитать книгу про войну РФ и Запада

Захарова предложила британскому послу прочитать книгу про войну РФ и Запада

 Бактериальная инфекция обнаружена во французском сыре

Бактериальная инфекция обнаружена во французском сыре

 Захарченко: ДНР и ЛНР хотят занять территорию, которую считают своей

Захарченко: ДНР и ЛНР хотят занять территорию, которую считают своей