Лидеры «Большой Семерки» призвали Израиль и Палестину к переговорам

Лидеры прошедшего в Канаде саммита G7 в своем итоговом коммюнике выразили обеспокоенность обострением палестино-израильского конфликта и призвали обе стороны к переговорам.

В документе также говорится, что лидеры «Большой Семерки» поддерживают возобновление мирных переговоров Палестины и Израиля, которые были бы направлены на поиск решения, обеспечивающего обеим сторонам конфликта мир и безопасность.

Напомним: 30 марта на израильско-палестинской границе началась массовая акция протеста «Великий марш возвращения», апогеем которого стали столкновения с израильской армией 14 мая – в день переноса американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

В стычках на границе сектора Газа с начала «Марша» были убиты более 120 палестинцев, несколько тысяч человек пострадали, в результате действий израильской армии. В ООН уже назвали действия Израиля «непропорциональным применением силы», однако власти еврейского государства считают свои действия законными и полностью оправданными.