Вертолет рухнул в реку в американском штате Висконсин

В штате Висконсин вертолет упал в реку Фокс, сообщает офис шерифа округа Виннебаго в Twitter.

Инцидент произошел в городе Ошкош. В полиции подтверждают, что воздушное судно упало в реку Фокс около моста.

На месте инцидента проводится операция, водолазы обследуют место ЧП. Река перекрыта для движения судов.

Не сообщается, сколько людей находилось на борту вертолета. Об их судьбе информации не поступало.

В конце мая в штате Вашингтон при жесткой посадке пожарного вертолета пострадали два человека. В результате произошедшего разбилось стекло кабины, пострадали пилот и механик.