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23:13   9 Июня 2018
Россия
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Серьезный пожар в ТЦ «Меншиков Холл» в Ломоносове потушили

Серьезный пожар в ТЦ «Меншиков Холл» в Ломоносове потушили

Пожар в торговом центре «Меншиков Холл» в Ломоносове, городе, административно входящем в состав Санкт-Петербурга, потушен.

Об этом в ночь на воскресенье сообщает пресс-служба городского управления МЧС, отмечая, что на тушении пожара по третьему повышенному уровню сложности были задействованы 114 сотрудников ведомства и 24 единицы спецтехники.

Также отмечается, что на месте пожара были проведены замеры концентрации вредных веществ в воздухе. Лаборатория, проводившая измерения, не выявила превышения допустимых норм концентрации вредных веществ в воздухе. По данным МЧС, в результате пожара пострадавших нет.

Напомним: ранее в субботу вечером СМИ сообщили, что под Петербургом в ТЦ «Меншиков Холл» во время проведения ремонтных работ на кровле вспыхнул пожар, который распространился по площади 800 квадратных метров. При этом отмечалось, что здание входит в реестр памятников культурного наследия. Для его тушения МЧС планировало применить пожарный вертолет Ка-32.

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Автор: Александр Люблинский
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