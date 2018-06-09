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23:01   9 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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В украинской Раде рассказала об ужасах «российской агрессии»

В украинской Раде рассказала об ужасах «российской агрессии»

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий рассказал об «ужасах российской агрессии», сообщают местные СМИ.

По его словам, Россия «фактически угрожает» Европе, НАТО и всему миру. Парламентарий заявил, что агрессия со стороны Москвы проявляется в различных сферах, включая экономическую, гуманитарную, энергетическую, культурную и интернет.

Парубий подчеркнул, что основной целью II межпарламентской конференции «Грузия, Молдавия и Украина» является понимание «глобальной угрозы» России для всего цивилизованного мира.

Также он заявил, что на Украине, в Грузии и Молдавии якобы находятся оккупационные войска. Парубий напомнил, что Киев поддержал Тбилиси в 2008 году, когда Грузия напала на Южную Осетию.

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Автор: Олег Королев
#парубий #российская агрессия #верховная рада украины
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