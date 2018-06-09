Мэй: Чтобы вернуться в G8 Россия должна изменить свое поведение

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по итогам саммита G7 назвала условие возвращения России в переговорный формат «Большой Восьмерки».

По словам Терезы Мэй, G8 превратилась в G7 после того, как Россия в 2014 году «незаконно аннексировала Крым».

«Если будет какой-то разговор о будущем РФ в связи с данной группой, то Россия должна изменить свой путь, действия, в которых она участвует», - подчеркнула британский премьер.

Таким образом Мэй ответила на вопрос журналиста о том, считает ли она, что американский президент Дональд Трамп, призывая в Канаде вернуть Россию за стол переговоров, не прислушивается к ее мнению на этот счет.

Ранее на саммите «Большой Семерки» в Канаде президент США Дональд Трамп высказал мнение. Что данный переговорный формат был бы гораздо эффективней, если бы в нем участие принимала Россия. В ответ премьер-министр Великобритании Тереза Мэй напомнила Трампу причину, по которой Россию в 2014 году исключили из G8.

Напомним: весной 2014 гола полуостров Крым по итогам проведенного там всенародного референдума, после того, как в Киеве произошел государственный переворот, присоединился к Российской Федерации.