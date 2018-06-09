«Большая семерка» призвали РФ к прекращению «дестабилизирующего поведения»

Главы «Большой семерки» призвали Россию прекратить «дестабилизирующее поведение», сообщается в итогом обращении саммита.

В документе отмечается, что страны-участники G7 призывают РФ прекратить «подрывание демократических систем» и поддерживать сирийское правительство.

Также главы семи государств заявили о возможном принятии дополнительных антироссийских санкций. В G7 поддержали утверждения британской стороны о том, что за отравлением в Солсбери якобы стоит Москва.

Лидеры «Большой семерки» договорились продолжать работу с Россией в решении региональных вызовов и глобальных кризисах, когда речь идет об интересах сообщества.