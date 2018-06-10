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1:38   10 Июня 2018
Весь мир
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Макрон: Для возвращения в G8 Россия должна выполнять минские соглашения

Макрон: Для возвращения в G8 Россия должна выполнять минские соглашения

Франция была бы не против возвращения России в «Большую Восьмерку», но это станет возможным только в случае выполнения Москвой минских договоренностей.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, подводя на брифинги итоги завершившегося в Канаде саммита «Большой Семерки»

В частности, Макрон отметил, что до начала 2014 года существовал формат G8, и решение исключить из него Россию было принято из-за того, что «она вторглась на Украину».

«Были заключены минские соглашения, которые должны соблюдаться», - подчеркнул Макрон, говоря о возможности возврата к формату «Большой Восьмерки».

Макрон: Для возвращения в G8 Россия должна выполнять минские соглашения

Также Макрон отметил, что, пока минские договоренности не соблюдаются, было бы непоследовательно принять решение вновь расширить переговорный формат, включив в него Россию. В то же время он заявил, что Россия является «могучей европейской державой» и отметил, что верит в будущие отношения с ней по вопросам безопасности, экономики и политики. По словам французского президента, он хотел бы, чтобы в будущем году саммит в Биаррице прошел в формате G8 с участием России.

Макрон: Для возвращения в G8 Россия должна выполнять минские соглашения

Напомним: ранее на саммите в Канаде предложение вернуться к переговорному формату «Большой Восьмерки», присоединив Россию к «Большой Семерке», заявил президент США Дональд Трамп.

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Автор: Александр Люблинский
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